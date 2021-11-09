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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:22
klug
Дякую, перевірю.
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Vesna
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:59
Пользовалась их системой переводов. Потеряли сначала деньги, потом долго отнекивались, что это банк получателя. Потом нашли таки и перевели. Только почти неделя прошла. Вот такие у банка "мгновенные" переводы.
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Инна Васильевна
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