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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:22

klug
Дякую, перевірю.
Vesna
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:59

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Пользовалась их системой переводов. Потеряли сначала деньги, потом долго отнекивались, что это банк получателя. Потом нашли таки и перевели. Только почти неделя прошла. Вот такие у банка "мгновенные" переводы.
Инна Васильевна
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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