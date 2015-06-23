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Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:42
St/2 написав:lrs7719
Если с объемом понятно, то с налогами не совсем.
При выкупе деньги зайдут и налог нужно будет оплатить до августа 2019.
При продаже через стакан, прибыль можно будет тянуть до вывода денег с биржи.
А что не понятно с налогами?
Цена байбека меньше, чем текущая цена и соответственно налоги будут меньше.
При продаже через стакан прибыль фиксируется, налог больше, его удержит брокер в январе 2019 или заплатите сами так же до августа 2019, тянуть до вывода с биржи не получится
ПС. Сейчас рано принимать окончательное решение, пока только нужно направить требование. А потом можно не подписать договор и сойти с базара.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:27
Камикадзе написав:
ПС. Сейчас рано принимать окончательное решение, пока только нужно направить требование. А потом можно не подписать договор и сойти с базара.
Спасибо. На подачу требования есть 30 дней. Правильно? Думаю просто подьехать в сам Аваль и спросить за пакет документов.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:31
Yuri_T написав:Камикадзе
не вижу проблемы.
депозитарное учреждение делает выписку, сканирует, отправляет вам на e-mail, вы её печатаете, пишете "з оригіналом згідно" и прикладываете к требованию.
Так и придется делать, спасибо
Проблема тут только в долбое...ме нашей власти - на словах курс на дерегуляцию (уменьшение ненужных справок и бумаг), а на деле все наоборот.
Зачем реально нужна эта выписка на дату подачи требования?
Для байбека эмитенту необходимо и достаточно знать:
1) количество голосующих акций (на дату среза для собрания - уже знает при подговтовке к собранию)
2) количество акций, указанных в требовании (Должно быть не больше п.1 - увидит в требовании)
3) количество акций на момент исполнения договора (Должно быть не меньше п.2 - узнает от хранителя при исполнении договора). Куда тут прилепить выписку на дату подачи требования? К моменту сделки мог продать эти акции и что тогда? Акционер не выполнил условия договора с вытекающими последствиями. А выпиской на дату подачи требования можно только подтереться, никому она реально не нужна.
А не пришлешь бумажку - дашь им повод послать тебя далеко ...
Обидно что бестолочи плодят ненужные бумаги, загружают тупой работой акционеров, хранителя, изображают законотворчество и реформы
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:43
Yuri_T написав: lrs7719 написав:
Во-вторых - налоги. Зачем же деньги и время терять?
если купить облиги через своего же брокера без вывода денег в банк, то налоги удержаны не будут.
Гл.бух одного из брокеров утверждает, что сумму налога к уплате они все равно начислят независимо есть деньги на моем счету УБ на 01.01 или нет.
Т.е. схема покупки ЦБ на конец года работает не у всех? Просветите плиз
Камикадзе.
На счет "спрыгнуть" с заявления на байбек не все так однозначно. Эмитент последний кто будет принимать решение. И обязан выкупить все количество под ноль. Законом предусмотрено, предложение с ценой к выкупу по итогам голосования всем голосовавшим "проти" от эмитента и ваше заявление- вимога уже являются фактом заключения договора (достижения договоренности) и заключение отдельного договора между акционером и эмитентом не обязательно. Т.е. к двум встречным предлржениям остается подложить копию квитанции о перечислении средств на ваш счет.
Как будет в случае с Авалем не знаю.
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paolot
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
paolot написав:
Гл.бух одного из брокеров утверждает, что сумму налога к уплате они все равно начислят независимо есть деньги на моем счету УБ на 01.01 или нет.
Т.е. схема покупки ЦБ на конец года работает не у всех? Просветите плиз
Камикадзе.
На счет "спрыгнуть" с заявления на байбек не все так однозначно. Эмитент последний кто будет принимать решение. И обязан выкупить все количество под ноль. Законом предусмотрено, предложение с ценой к выкупу по итогам голосования всем голосовавшим "проти" от эмитента и ваше заявление- вимога уже являются фактом заключения договора (достижения договоренности) и заключение отдельного договора между акционером и эмитентом не обязательно. Т.е. к двум встречным предлржениям остается подложить копию квитанции о перечислении средств на ваш счет.
Как будет в случае с Авалем не знаю.
1) Схема работает у всех, а Гл.бух все правильно сказал. Сумма налога начисляется не зависимо от наличия денег и отражается в форме 1ДФ в графе "начислено". А вот оплата в бюджет этой суммы производится брокером только при наличии денег на счете клиента. При отсутствии денег
налог брокер не платит, а в форме 1ДФ в графе "уплачено" ставит прочерк и указывает признак отсутствия денег у клиента. Вам выдается аналогичная справка, где указана сумма начисленных налогов и сумма удержаных (нули). Вы это отражаете в декларации и платите самостоятельно до августа
2) Вымога не является фактом заключения договора - это даже не полноценная оферта, так как закон помимо вымоги содержит еще ряд требований к акционеру: "відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає". Если я продам акции в рынок, или не подпишу договор - то сделка не может состояться по вине акционера. Банк в этом случае ничего платить не будет
3) Эмитент не обязан выкупать "под ноль" - акционер имеет право требовать выкуп только голосующих акций (срез за 3 дня до собрания), все что куплено позже пролетает. Акционер не обязан требовать выкуп всех голосующих акций - может потребовать выкупить только часть этих акций
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Камикадзе
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