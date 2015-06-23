Обязательный выкуп акций

Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30

paolot написав: Гл.бух одного из брокеров утверждает, что сумму налога к уплате они все равно начислят независимо есть деньги на моем счету УБ на 01.01 или нет.

Т.е. схема покупки ЦБ на конец года работает не у всех? Просветите плиз



Камикадзе.

На счет "спрыгнуть" с заявления на байбек не все так однозначно. Эмитент последний кто будет принимать решение. И обязан выкупить все количество под ноль. Законом предусмотрено, предложение с ценой к выкупу по итогам голосования всем голосовавшим "проти" от эмитента и ваше заявление- вимога уже являются фактом заключения договора (достижения договоренности) и заключение отдельного договора между акционером и эмитентом не обязательно. Т.е. к двум встречным предлржениям остается подложить копию квитанции о перечислении средств на ваш счет.

Как будет в случае с Авалем не знаю. Гл.бух одного из брокеров утверждает, что сумму налога к уплате они все равно начислят независимо есть деньги на моем счету УБ на 01.01 или нет.Т.е. схема покупки ЦБ на конец года работает не у всех? Просветите плизКамикадзе.На счет "спрыгнуть" с заявления на байбек не все так однозначно. Эмитент последний кто будет принимать решение. И обязан выкупить все количество под ноль. Законом предусмотрено, предложение с ценой к выкупу по итогам голосования всем голосовавшим "проти" от эмитента и ваше заявление- вимога уже являются фактом заключения договора (достижения договоренности) и заключение отдельного договора между акционером и эмитентом не обязательно. Т.е. к двум встречным предлржениям остается подложить копию квитанции о перечислении средств на ваш счет.Как будет в случае с Авалем не знаю.

1) Схема работает у всех, а Гл.бух все правильно сказал. Сумма налога начисляется не зависимо от наличия денег и отражается в форме 1ДФ в графе "начислено". А вот оплата в бюджет этой суммы производится брокером только при наличии денег на счете клиента. При отсутствии денегналог брокер не платит, а в форме 1ДФ в графе "уплачено" ставит прочерк и указывает признак отсутствия денег у клиента. Вам выдается аналогичная справка, где указана сумма начисленных налогов и сумма удержаных (нули). Вы это отражаете в декларации и платите самостоятельно до августа2) Вымога не является фактом заключения договора - это даже не полноценная оферта, так как закон помимо вымоги содержит еще ряд требований к акционеру: "відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає". Если я продам акции в рынок, или не подпишу договор - то сделка не может состояться по вине акционера. Банк в этом случае ничего платить не будет3) Эмитент не обязан выкупать "под ноль" - акционер имеет право требовать выкуп только голосующих акций (срез за 3 дня до собрания), все что куплено позже пролетает. Акционер не обязан требовать выкуп всех голосующих акций - может потребовать выкупить только часть этих акций