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Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:43
а если я не хочу акции продавать ? что делать?
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evgenygilbuj
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