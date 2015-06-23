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Обязательный выкуп акций

Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:43

не хочу продавать акции

а если я не хочу акции продавать ? что делать?
evgenygilbuj
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:31

evgenygilbuj, если пришел бумажный документ, то, подозреваю, что бумаги уже не Ваши - они списаны с Вашего счёта в пользу подателя вымоги.
  evgenygilbuj написав:конечный владелец находиться на кипре

Как уже Вам написали выше, скорее всего у Вас были акции одного из предприятий структуры СКМ.
Значит, Вам прямая дорога за деньгами в ПУМБ.
Поишите дату выплаты по уже не Вашему предприятию.
Как избежать такой ситуации в будущем?
Покупать бумаги на цивилизованном рынке. Почитайте ветку Инвестиции на рынках США. ETF.
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:06

  evgenygilbuj написав:а если я не хочу акции продавать ? что делать?


В Вашем случае имеет место быть Принуди́тельный вы́куп а́кций у миноритарных акционеров по требованию мажоритарного акционера или сквиз-а́ут (от англ. squeeze out — «вытеснение», «выдавливание»)
Для начала перейти в профильную тему Squeeze-out https://forum.finance.ua/topic213672.html

В данной ветке обсуждается обязательный выкуп акций эмитентом по требованию акционера (бай бек)
здесь у вас меньше шансов получить ответ на свой вопрос
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:39

Re: Обязательный выкуп акций

Ездил подавать заявление в Аваль. Общее настрой - давить на желающих подать заявление угрозой: подаёшь заявление - теряешь дивиденды. Мол до 27 мая - заявление, до 27 июня - обязательно подать договор. Всё это в устном виде. Потребовал изложить это в письменном виде. Написал заявление, что бы данную ситуацию разъяснили. Но заявление на выкуп - подал.
Про то что через месяц обязан подать договор - я что то пропустил в оферте?
lrs7719
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