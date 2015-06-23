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Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:50
Yuri_T написав: Філ написав:lrs7719
Я телефонував сьогодні цілий день на 2 телефони зазначені в листі. Ніхто не піднімає слухавку.
да, это их стиль работы.
только личное присутствие или электронная почта (не всегда).
Их там только двое: девочка на телефоне и молодой человек с клиентами. Основной упор работы отговорить не подавать заявления.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 07:16
lrs7719 То вони переконують не подавати заяву? Чим аргументують? Бо в першому пості ви писали протилежне.
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