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Обязательный выкуп акций

Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:50

  Yuri_T написав:
  Філ написав:lrs7719 Я телефонував сьогодні цілий день на 2 телефони зазначені в листі. Ніхто не піднімає слухавку.

да, это их стиль работы.
только личное присутствие или электронная почта (не всегда).


Их там только двое: девочка на телефоне и молодой человек с клиентами. Основной упор работы отговорить не подавать заявления.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:16

lrs7719 То вони переконують не подавати заяву? Чим аргументують? Бо в першому пості ви писали протилежне.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:41

  lrs7719 написав:Но меня больше интересует вопрос: дата, с которой начинается 30 дней, когда банк сплачивает деньги на счёт. Исходя из этих самых разьяснений это дата подачи заявления, а не дата укладання договора.

какой смысл читать разъяснения этих неадекватов?
из предыдущих бай-бэков: пока эмитент не увидит на своем счете в НДУ акции, никто вам деньги не заплатит.
и реквизиты счета, и сроки оплаты после поставки, регулируются договором.
на каком основании ДУ спишет ваши акции, если вы не предоставите договор? на основании заявления? что ж, попытайте счастья... расскажете нам потом...
т.е.: нет договора/нет акций/нет денег.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:49

  lrs7719 написав:
Это так. Но в законе упоминания о договоре нет. И разьяснениях нац.комиссии тоже указано, что он не обязателен. Однако в предложении аваля о выкупе договор есть.


Раньше в законе не было, сейчас есть

Акціонерне товариство повідомляє акціонерів ... із зазначенням:
...
4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).
{Статтю 69 доповнено новою частиною згідно із Законом № 289-VIII від 07.04.2015}


Обязанности акционера не ограничиваются подачей вымоги. Как планируете обойти эту норму?
4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера ... відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає


Нотариальное согласие супруги будете предоставлять? Это тоже необходимое действие :wink:
Аваль явно не хочет платить двд, тем кто не хочет быть акционерами. И юротдел у них не пальцем деланный, его на кривой козе не объедешь :(
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:58

  Філ написав:lrs7719 То вони переконують не подавати заяву? Чим аргументують? Бо в першому пості ви писали протилежне.


Сорри - там опечатка, не могу уже поправить. Именно не подавать заявление.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:04

  Камикадзе написав:
  lrs7719 написав:

Обязанности акционера не ограничиваются подачей вымоги. Как планируете обойти эту норму?
4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера ... відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає


Нотариальное согласие супруги будете предоставлять? Это тоже необходимое действие :wink:


Именно эта норма меня и напрягает. Из разъяснений (как в авале так комиссии) я понял, что 30 дней, в течении которых банк должен мне перечислить деньги начинают отсчёт с даты подачи заявления (первый этап) и включают также дату подписания договора (второй этап). Не подписал договор - не вчинив дії.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:11

  Yuri_T написав:
и реквизиты счета, и сроки оплаты после поставки, регулируются договором.
на каком основании ДУ спишет ваши акции, если вы не предоставите договор? на основании заявления? что ж, попытайте счастья... расскажете нам потом...
т.е.: нет договора/нет акций/нет денег.


так меня волнует не процедура списания у меня акций, а будет ли выкуп если договор подам скажем 15 июля (дата подачи заявления - 22 мая). Как я понимаю - то нет.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18

lrs7719
чтобы не ломать и себе и всем голову, дождитесь реакции Аваль на ваше заявление.
они пришлют договор на подписание и, скорее всего, письмо, где будет изложено что и когда вам нужно сделать.
если письмо будет - руководствуйтесь.
если не будет - пишите.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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