anastastya1989 За сколько Вы продаете монету 5 руб?
06614132137
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Суб 07 лют, 2015 20:23
монета 5 руб
anastastya1989 За сколько Вы продаете монету 5 руб?
06614132137
Додано: П'ят 24 лип, 2015 10:28
Re: Монеты России до 1917
Продать монеты по рыночным ценам можно с помощью фирмы coins.kiev.ua
Недавно обращался, согласовали цену по телефону, в тот же день подъехал, рассчитались в уе
Покупают не только царские, а и любые монеты из драгметаллов
Додано: Чет 06 сер, 2015 16:49
Монеты
Продам монету Б.М.Александр ІІІ Император и Самодерж ВСЕРОС 1883
Додано: Суб 22 сер, 2015 15:36
Нашлись монеты старинные. А также некоторое количество периода СССР. Планирую оценить и продать. Все в Киеве. Фото по запросу.
Российская Империя
1800 г. – 1 копейка – E.M.
1845 г. – 1 рубль – серебро – MW
1897 г.- 1 рубль – серебро – Николай II
1899 г. – 50 коп. – серебро – Николай II
1909 г. – 20 копеек – серебро – СПБ ЭБ
Весь список монет в теме "Монеты: куплю, продам всё. Пишите..."
Додано: Вів 09 сер, 2016 09:15
colon цікавить "1845 г. – 1 рубль – серебро – MW" - якщо ще актуально - напишіть ПП. Дякую.
Блог коллекционера -
Додано: Сер 01 бер, 2017 13:52
продам медные 2 копейки ЦАРСКОЙ РОССИИ - 1865
если интересно пишите goliar86@mail.ru!
Додано: Нед 18 бер, 2018 15:06
Re: Монеты России до 1917
Ребята, добрый день. Будьте любезны, подскажите сколько может стоить монета серебро 20 копеек, 1907 года.
Спасибо.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:59
marmor Все зависит от состояния монеты
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:40
Определение ценности царских монет
помогите оценить монеты, сылки на фото
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:26
Zhan1993
Фото поганої якості, але й по ним видно що це копії.
Блог коллекционера -
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