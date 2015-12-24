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Монеты России до 1917

Монеты России до 1917
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2015 20:23

монета 5 руб

anastastya1989 За сколько Вы продаете монету 5 руб?
06614132137
svetlana1609
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.02.15
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2015 10:28

Re: Монеты России до 1917

Продать монеты по рыночным ценам можно с помощью фирмы coins.kiev.ua
Недавно обращался, согласовали цену по телефону, в тот же день подъехал, рассчитались в уе
Покупают не только царские, а и любые монеты из драгметаллов
SlimShady
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.02.15
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2015 16:49

Монеты

Продам монету Б.М.Александр ІІІ Император и Самодерж ВСЕРОС 1883
AndreYka
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2015 15:36

Нашлись монеты старинные. А также некоторое количество периода СССР. Планирую оценить и продать. Все в Киеве. Фото по запросу.
Российская Империя
1800 г. – 1 копейка – E.M.
1845 г. – 1 рубль – серебро – MW
1897 г.- 1 рубль – серебро – Николай II
1899 г. – 50 коп. – серебро – Николай II
1909 г. – 20 копеек – серебро – СПБ ЭБ

Весь список монет в теме "Монеты: куплю, продам всё. Пишите..."
colon
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.08.15
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2016 09:15

colon цікавить "1845 г. – 1 рубль – серебро – MW" - якщо ще актуально - напишіть ПП. Дякую.
Блог коллекционера - slet.org.ua
AleksML
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Повідомлень: 130
З нами з: 18.12.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2017 13:52

продам медные 2 копейки ЦАРСКОЙ РОССИИ - 1865
если интересно пишите goliar86@mail.ru!
goliar86
 
Повідомлень: 8
З нами з: 28.03.16
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:06

Re: Монеты России до 1917

Ребята, добрый день. Будьте любезны, подскажите сколько может стоить монета серебро 20 копеек, 1907 года.
Спасибо.
marmor
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.03.18
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:59

marmor Все зависит от состояния монеты https://prnt.sc/ixj91y https://prnt.sc/ixj9j4 https://prnt.sc/ixj9qx
SunDuke
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.11.17
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:40

Определение ценности царских монет

помогите оценить монеты, сылки на фото
https://ibb.co/sRZh5Sn
https://ibb.co/JsTVSNb
https://ibb.co/hMrYgQP
https://ibb.co/JvCss3N
https://ibb.co/wNNq8Dw
https://ibb.co/k52r58X
https://ibb.co/6m9CprT
https://ibb.co/mtV6hbT
https://ibb.co/18RZCpB
https://ibb.co/TKGnK6T
https://ibb.co/7KvBY9q
https://ibb.co/L5TM3R8
Zhan1993
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:26

Zhan1993

Фото поганої якості, але й по ним видно що це копії.
Блог коллекционера - slet.org.ua
AleksML
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Повідомлень: 130
З нами з: 18.12.14
Подякував: 50 раз.
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  #<1 ... 4567
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