|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:38
Успіх написав:
Що саме і чому йому замкнуло в голові?
Чи на це відповісти може тільки його лікар, які вів його справу?
диагностика эмоциональной сферы за 15 минут даст ответ. Врачи таким не занимаются. Все патологии можно разделить на задержки (развития), искажения и дефициты. У него скорее всего искажения или дефициты. Что именно привело к таким состояниям копать нет смысла, психика это процесс и фарш обратно в мясо не перекрутишь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 16 вер, 2025 09:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30674
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3506 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:39
Сибарит написав: Успіх написав:
агресію в правильне русло?
У агрессии не может быть правильного русла. Любая агрессия - зло.
И уж тем более, не может быть правильного русла у агрессии психа. Никому не ведомо, кого он видел в тот момент перед собой.
Долярек пробує направити торнадо на ВЕС .
А ще йому в старших класах школи, куди він не дійшов, не сказали, що «негр» слово расистське, і він сам, 8-класний, не розумніший багатьох темношкірих.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16341
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2491 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:15
— Приголомшливо! - здивувався Малюк. - Але дозвольте! Адже ви летіли з позитивним тангажем.
— Чого? — Карлсон відкрив рота від несподіванки і мало не подавився.
— Ну... Ви летіли головою вгору, трохи нахилившись уперед. При цьому пропелер мав тягнути вас нагору і назад. Чому ж ви летіли вперед, а не назад?
— А чи можна подивитися на ваш пропелер?"
— Звісно. - Карлсон розвернувся.
— З глузду з'їхати! Я так і думав, - сказав Малий, оглянувши пропелер.
— Що, добрий пропелер? — задоволено спитав Карлсон.
— То я й думав, що це не пропелер, — сказав Малий. — Пропелер не міг би так працювати, бо ваша спина екранувала б основний потік повітря, і вся енергія витрачалася б на створення турбулентності.
- Гей, ти чого? - Карлсон надувся. — Це найкращий у світі пропелер!
— Не гнівайтеся! Звісно, це чудовий пропелер! — квапливо сказав Малий. — Тільки це не зовсім пропелер.
У нього дуже цікава система перекосу лопатей. Вектор тяги лежить у площині обертання, а точка застосування сили зміщена вліво. Таким чином, підйомна сила спрямована від ніг до голови, вздовж спини, а не перпендикулярно, як я спочатку подумав. А точка докладання сили зміщена вліво - тому що вона діє на ті лопаті, які в даний момент рухаються вниз.
— Ти чого лаєшся? - образився Карлсон. - Теж мені, фахівець знайшовся."
— Ну, звичайно! — Малюк ляснув себе по лобі.
Але, схоже, гамільтонів підхід тут буде набагато наочнішим. Головне, зуміти записати це, а далі...
— Ти, мабуть, збирався розповідати мені казку! - знову надувся Карлсон.
— Ну, ви знову образилися! — засмучено сказав Малий. — Просто мені здається, що такий пропелер, як у вас, неминуче викличе додатковий обертальний момент.
У вас немає хвостового гвинта, як у вертольота. І вас вестиме вбік за курсом. Я ніяк не можу зрозуміти, як ви компенсуєте цей момент. Він повинен розвертати вас, і в якийсь момент ви неминуче впадете у штопор.
— Стривай! Я зрозумів! Я все зрозумів! — вигукнув Малюк, кидаючись до вікна.
— Ну, що ти зрозумів? - спитав Карлсон, бухнувшись на диван. — Що гостей треба розважати, а не нести всякої нісенітниці?
— Я зрозумів, як ви компенсуєте це обертання! - крикнув Малюк.
— Ви в польоті весь час махаєте рукою. На цю виставлену убік руку тисне потік повітря і та бореться із обертанням.
Щоб летіти, ви маєте весь час махати рукою.
Карлсон дуже розлютився.
— Знову ти за своє! - похмуро сказав він. — Нічого я нікому не винен! Я махаю всім рукою і кричу «Е-ге-гей!», тому що я веселий і привітний чоловік у розквіті сил.
Але таким занудам, як ти, я навіть махати рукою тепер не буду.
— Якщо моя теорія вірна... — почав Малий, але Карлсон уже вилетів у вікно.
Малюк побачив, як Карлсон, набираючи швидкість, рефлекторно смикнув правою рукою, але стримався. Тут його повело убік. Він спробував виправитися і знову мало не махнув правою рукою, але негайно схопив її лівою і притис до тулуба. Карлсона повело сильніше, і раптово розвернуло боком до напрямку польоту. Він здався і замахав рукою, але було пізно.
Потік повітря перевернув його, і, безладно перекидаючись, Карлсон полетів униз.
— Су-у-к-а-а-а-а-а! — долинув до Малюка останній крик Карлсона, і він побачив, як Карлсон на повній швидкості врізався в бетонний стовп, прокотився по землі і нерухомо завмер, розкинувши руки та ноги. Навколо його голови розпливалася велика кривава пляма.
Малюк зітхнув і повернувся до книжки. Але йому знову не дали спокійно почитати.
— Малюк! - пролунав голос тата. Малюк обернувся.
— Малюк, це ти брав гідродинаміку Ландау та Ліфшиця? — м'яко спитав тато, заходячи до кімнати.
— Вона стояла на полиці і затуляла собою пляму на шпалерах, а тепер її нема.
— Це я, я поклав її на тумбочку, — прошепотів Малий.
— Мені було не дістатись, щоб поставити її назад на полицю.
— Малюк, Малюк. — Тато лагідно поплескав Малюка по голові. — Ну, навіщо ти береш такі книжки? Все одно ти ще до них не доріс! І картинок у ній майже нема.
— Все одно я нічого не зрозумів, — збрехав Малюк.
— Звісно, не зрозумів. Адже для цього треба багато вчитися, спочатку в школі, потім в інституті — а ти поки що лише у першому класі... "
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40805
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:21
Успіх написав:
............
Так от, питання наступне - чому такі "покидьки суспільства" НІКОЛИ(?) не направлять свою агресію в правильне русло?
..........
А кто определит правильное русло?
Вот убили в тех же США Кирка.
Это правильное русло или нет?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36141
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5354 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43
ЛАД написав:
Не понял.
Смысл?
терапія для дітей з рас.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3501
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|7011
|
|