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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44

  clientage написав:Son of Sun, даа, в этом плане Валя солиднее смотрится :)
Но функционал у Аллы иногда больше радует: валютные депо, р2р, курсы онлайн-обмена, доступность кредиток.

Согласен, что у Аллы много толковых идей и продуктов, но их реализация сводит их на нет.
Son of Sun
 
Повідомлень: 700
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 688689690691
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