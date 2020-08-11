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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18
cohan
Вы читали что я написал выше? РБА проводит только первичную идентификацию клиента и берёт деньги за первую оплату. Далее обслуживает ПВБКИ.
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:21
карту забрал, пин установил, пополнил
"Ще" обещают с 15го числа
но в приложении ее нет (( это тут нормально или что-то надо сделать?
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cohan
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:55
По райфкарте сказали можно снимать в родных банкоматах до 50 тыс каждый день. В кассе (у мережі відділень Банку) до 5 000.
Перустановил додаток - при входе спрашивает как получать сообщения.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 21:43
cohan написав:
карту забрал, пин установил, пополнил
"Ще" обещают с 15го числа
но в приложении ее нет (( это тут нормально или что-то надо сделать?
Чекати оновлення додатку (сказали в ГЛ)...
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Dimaa
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Додано: Сер 12 сер, 2020 14:21
Хотел занести в банк чуть валюты на текущий счет для выплат. А нельзя. Наличкой пополнить его невозможно. Манагер говорит, что он же для выплат, а не пополнений. Счет по факту только для покупки валюты онлайн.
В тарифах среди многих вариантов пополнения действительно нет пополнения наличкой, кроме как с целью погашения кредита.
Чудесновато.
И на вопрос можно ли как-то хранить валюту в банке, чтобы не влетать на платные услуги и комисы, ответить в отд. не смогли.
Подкреплять кассу валютой "с улицы" банк совсем не хочет.
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Клиент_
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:30
Клиент_ написав:
Хотел занести в банк чуть валюты на текущий счет для выплат. А нельзя. Наличкой пополнить его невозможно. Манагер говорит, что он же для выплат, а не пополнений. Счет по факту только для покупки валюты онлайн.
В тарифах среди многих вариантов пополнения действительно нет пополнения наличкой, кроме как с целью погашения кредита.
Чудесновато.
И на вопрос можно ли как-то хранить валюту в банке, чтобы не влетать на платные услуги и комисы, ответить в отд. не смогли.
Подкреплять кассу валютой "с улицы" банк совсем не хочет.
можна відкрити валютну карту і на неї внести валюту, а потім на рахунок для виплат перекинути, але зверніть увагу, що євро рахунки мають стати платними
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balance
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Додано: Сер 12 сер, 2020 18:37
balance написав: Клиент_ написав:
Хотел занести в банк чуть валюты на текущий счет для выплат. А нельзя. Наличкой пополнить его невозможно. Манагер говорит, что он же для выплат, а не пополнений. Счет по факту только для покупки валюты онлайн.
В тарифах среди многих вариантов пополнения действительно нет пополнения наличкой, кроме как с целью погашения кредита.
Чудесновато.
И на вопрос можно ли как-то хранить валюту в банке, чтобы не влетать на платные услуги и комисы, ответить в отд. не смогли.
Подкреплять кассу валютой "с улицы" банк совсем не хочет.
можна відкрити валютну карту і на неї внести валюту, а потім на рахунок для виплат перекинути, але зверніть увагу, що євро рахунки мають стати платними
Дякую за підказку. Про євро знаю, закрив нещодавно рахунок.
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Клиент_
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