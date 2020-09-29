clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07
clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:05
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:51
cohan рахкарта без +
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
|