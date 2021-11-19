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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 837838839840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 11:22

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как

Видимо у человека аллергия на орехи. ;) Ну или не всех можно купить за орехи ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:20

  Flamingo написав:
  Amethyst написав:Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как

Видимо у человека аллергия на орехи. ;) Ну или не всех можно купить за орехи ;)


триумф воли :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:28

Re: Райффайзен Банк

Amethyst написав:Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как
Ах вот оно что)
компенсация за неудобное приложение, на которое народ постоянно жалуется)

Так тогда все честно, чего ныть, хрумкаем орешки с улыбкой на устах)
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:36

Ну да, с улыбкой, но горькой
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:13

  Amethyst написав:Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как


За что платит, если не секрет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:22

  Anadonta написав:
  Amethyst написав:Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как


За что платит, если не секрет?


Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:26

  antey718 написав:Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.


Спасибо!
А какие условия? Акция еще действует?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:02

  Anadonta написав:
  antey718 написав:Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.


Спасибо!
А какие условия? Акция еще действует?

Условия по СенсаЦенному прописаны в разделе Акций по Орехам в Сенсе у каждого.
Типа дают 500 орехов за 50К стянутых по р2р Пакеткой или Хам-ом.
Пока действует до конца мес.

ПС. С Вали р2р-дергать не нуна, тута комисс за такое есть :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:12

  Anadonta написав:
  antey718 написав:Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.


Спасибо!
А какие условия? Акция еще действует?


1% от суммы пополнения, максимум 500 орехов
50к прогоняете - 500 получаете

действует до конца ноября, может еще продлят
cohan
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