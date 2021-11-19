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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лис, 2021 11:22
Amethyst написав:
Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как
Видимо у человека аллергия на орехи.
Ну или не всех можно купить за орехи
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Flamingo
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Додано: Нед 07 лис, 2021 17:20
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cohan
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Додано: Нед 07 лис, 2021 17:28
Amethyst написав:Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как
Ах вот оно что)
компенсация за неудобное приложение, на которое народ постоянно жалуется)
Так тогда все честно, чего ныть, хрумкаем орешки с улыбкой на устах)
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adamsmittttt
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Додано: Нед 07 лис, 2021 17:36
Ну да, с улыбкой, но горькой
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:13
Amethyst написав:
Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как
За что платит, если не секрет?
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Anadonta
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:22
Anadonta написав: Amethyst написав:
Не пооойняв, так Алка ж платит по 500 орехов в месяц каждому юзеру Сенса уже полгода как
За что платит, если не секрет?
Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.
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antey718
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:26
antey718 написав:
Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.
Спасибо!
А какие условия? Акция еще действует?
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Anadonta
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:02
Anadonta написав: antey718 написав:
Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.
Спасибо!
А какие условия? Акция еще действует?
Условия по СенсаЦенному прописаны в разделе Акций по Орехам в Сенсе у каждого.
Типа дают 500 орехов за 50К стянутых по р2р Пакеткой или Хам-ом.
Пока действует до конца мес.
ПС. С Вали р2р-дергать не нуна, тута комисс за такое есть
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:12
Anadonta написав: antey718 написав:
Чел имел в виду акцию Сенсационный бонус за пополнение карты.
Спасибо!
А какие условия? Акция еще действует?
1% от суммы пополнения, максимум 500 орехов
50к прогоняете - 500 получаете
действует до конца ноября, может еще продлят
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cohan
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