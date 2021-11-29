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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:36

  Пансер написав:Прилетіла пропозиція 5% кешбеку для ФОП:
https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... kiv?show=1
В січні теж була

Не можу зрозуміти чи підходять онлайн-оплати в Україні для умов акції? 2 рази запитував підтримку, і вони відповіли по-різному. В правилах вказано:

здійснили з використанням такої Кредитної картки операцію/ї з оплати товарів/робіт/послуг на території України та за її межами (крім мережі Інтернет)
Пансер
 
Повідомлень: 173
З нами з: 22.09.20
Подякував: 39 раз.
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  #<1 ... 838839840841
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