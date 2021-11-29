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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:36
Не можу зрозуміти чи підходять онлайн-оплати в Україні для умов акції? 2 рази запитував підтримку, і вони відповіли по-різному. В правилах вказано:
здійснили з використанням такої Кредитної картки операцію/ї з оплати товарів/робіт/послуг на території України та за її межами (крім мережі Інтернет)
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Пансер
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Вів 30 лис, 2021 14:53
cohan