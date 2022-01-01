RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
8
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:27

А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?
Так. 100 грн

  la9 написав:А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?

Так. 100 грн
Так, 100 грн мінімальна сума.

Так, 100 грн мінімальна сума.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:07

  lloydbanksua написав:Единственное, что приложение обновили и появилась информация о минимальной платеже и в целом о льготном периоде (хотя странно это в плюсы записывать, у всех банков это давно есть).

Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:12

Інший квест. Є стара кредитка ( там де кешбек 1% на все), на початку місяця зайшов на карту кешбек, омп в додатку зменшився на суму кешбека, при цьому банк придсилає смски з сумою омп без врахування кешбека. Питання до залу: де правильний омп, в додатку чи в смс?
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 07:18

  Solar_simfi написав:
  la9 написав:
  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?

100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.


Я вказував лише військову пенсію, після надходження більше 60 к грн та виводу трохи більше 20к грн заблокували рахунок , необхідно було надати онлайн перевірку - , показав одне з рішень суду , де відсудив суму , яку потім частково завів на юнекс , розблокували в той же день, проте все відбувалося в робочий час
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:35

  ignorabimus написав:Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...

якщо ціль саме кредлім, а не кб то можна спробувати відкрити кредитку через застосунок Розетки.
там лояльніше якось наливають.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:38

В Юнексе сейчас никак не наливают. Открыл кредику онлайн - лимита не дали, хотя клиент несколько лет. В отделении сказали что не дают вообще ничего даже по тем кредиткам что они сейчас оффлайн открывают.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:36

в застосунку Юнекса мені теж дали кредлім 0.
в застосунку Розетки(картка Rozetka на базі Юнекса) - 37500.
тож 0 на смарт и 48к Розеточних

  KVV написав:jabba
в застосунку Юнекса мені теж дали кредлім 0.
в застосунку Розетки(картка Rozetka на базі Юнекса) - 37500.

тож 0 на смарт и 48к Розеточних
1
