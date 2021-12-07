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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 23:11

  anis написав:500 грн/мес с карты два кешбека можно получить или потрать 50к или пополнить на 50к карту верно?
И тут кешбек за пополнение на постоянной основе или как в альфе по акции?
И какие ограничения если есть по начислению 1% или тут он на все?
Ps ищу замену для своей карты которую ТАС отправил на полку срезав все %


если наследник Ще, а похоже что так, то реально на все, что очень круто, это все по диапазону даже больше чем у Кредо, только грязными

насчет 500 как понимаю - за пополняху отдельно, за траты отдельно
пополняха как у Альфы - на постоянной основе по акции (см. правила)
единственное - получить, хз, может придумать себе трудоустройство и попросить на работе чтобы по телефону окнули
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 00:27

Re: Райффайзен Банк

Програмі заохочень "Ще" - це Програма
Банку, участь в якій активується Клієнтом через Систему "Райффайзен Онлайн", передбачає нарахування бонусів за безготівкові операції покупок (1%
від суми операцій) та за поповнення Карткового (кредитного) рахунку (1% від суми поповнення, крім поповнення у касах Банку); нараховані бонуси
обмінюються на гривні, що зараховуються на Картковий (кредитний) рахунок; максимальна сума обміну нарахованих бонусів на гривні протягом
календарного місяця - 500 грн.

если я правильно понимаю, то 500 грн это макс в месяц или за траты или за пополнение или вместе но на сумму макс 500 грн
кто имеет КК два кешбека просветите. как происходит начисление?
anis
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:54

Re: Райффайзен Банк

Как оказалось 1% кешбека за пополнение только кредитного лимита дают
За свои ничего не дают. Поэтому вопрос вывода с карты как бы и не важен.
А вот по тратам так и не понял горячка говорит что вообще за все нет никаких ограничений (кроме снятия налички перевода с карты на карту, и оплаты в райфонлайн)
Так ли это или есть перечень ,mcc которые не участвуют ?
anis
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:31

Re: Райффайзен Банк

  anis написав:А вот по тратам так и не понял горячка говорит что вообще за все нет никаких ограничений (кроме снятия налички перевода с карты на карту, и оплаты в райфонлайн)
Так ли это или есть перечень ,mcc которые не участвуют ?

Да, у Вали как такового нема конкретного перечня МСС в исключениях :)
Amethyst
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Подскажите а какой процент начисляется за покупки?
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