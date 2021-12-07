anis написав:500 грн/мес с карты два кешбека можно получить или потрать 50к или пополнить на 50к карту верно? И тут кешбек за пополнение на постоянной основе или как в альфе по акции? И какие ограничения если есть по начислению 1% или тут он на все? Ps ищу замену для своей карты которую ТАС отправил на полку срезав все %
если наследник Ще, а похоже что так, то реально на все, что очень круто, это все по диапазону даже больше чем у Кредо, только грязными
насчет 500 как понимаю - за пополняху отдельно, за траты отдельно пополняха как у Альфы - на постоянной основе по акции (см. правила) единственное - получить, хз, может придумать себе трудоустройство и попросить на работе чтобы по телефону окнули
Програмі заохочень "Ще" - це Програма Банку, участь в якій активується Клієнтом через Систему "Райффайзен Онлайн", передбачає нарахування бонусів за безготівкові операції покупок (1% від суми операцій) та за поповнення Карткового (кредитного) рахунку (1% від суми поповнення, крім поповнення у касах Банку); нараховані бонуси обмінюються на гривні, що зараховуються на Картковий (кредитний) рахунок; максимальна сума обміну нарахованих бонусів на гривні протягом календарного місяця - 500 грн.
если я правильно понимаю, то 500 грн это макс в месяц или за траты или за пополнение или вместе но на сумму макс 500 грн кто имеет КК два кешбека просветите. как происходит начисление?
Как оказалось 1% кешбека за пополнение только кредитного лимита дают За свои ничего не дают. Поэтому вопрос вывода с карты как бы и не важен. А вот по тратам так и не понял горячка говорит что вообще за все нет никаких ограничений (кроме снятия налички перевода с карты на карту, и оплаты в райфонлайн) Так ли это или есть перечень ,mcc которые не участвуют ?
anis написав:А вот по тратам так и не понял горячка говорит что вообще за все нет никаких ограничений (кроме снятия налички перевода с карты на карту, и оплаты в райфонлайн) Так ли это или есть перечень ,mcc которые не участвуют ?
Да, у Вали как такового нема конкретного перечня МСС в исключениях