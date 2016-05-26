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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 840841842843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:48

Re: Райффайзен Банк

Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
Кочевник
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 16.02.17
Подякував: 354 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:50

  Кочевник написав:Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.

СЭП. Странно, что тарифы вы не смотрели :o
Vorlon
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38

Re: Райффайзен Банк

Старію.
Кочевник
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 16.02.17
Подякував: 354 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 840841842843
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