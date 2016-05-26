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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:48
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
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Кочевник
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:50
Кочевник написав:
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
СЭП. Странно, что тарифы вы не смотрели
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Vorlon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38
Старію.
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Кочевник
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- Повідомлень: 2103
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 150 раз.
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