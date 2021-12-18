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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:48
Re: Райффайзен Банк
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:50
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38
Re: Райффайзен Банк
Старію.
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:01
Re: Райффайзен Банк
Відправити СЕП з АТБ-картки(пакет без +) без комісії?
Переглядав тариф 3грн., але при оформленні казали, що без.
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