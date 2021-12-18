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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:48
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
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Кочевник
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:50
Кочевник написав:
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
СЭП. Странно, что тарифы вы не смотрели
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Vorlon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38
Старію.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:01
Відправити СЕП з АТБ-картки(пакет без +) без комісії?
Переглядав тариф 3грн., але при оформленні казали, що без.
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Zochan
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:09
Zochan написав:Відправити СЕП з АТБ-картки(пакет без +) без комісії?
Переглядав тариф 3грн., але при оформленні казали, що без.
Тариф определяется пакетом, а не картой - потому 3 грн.
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Chicheva
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