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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:48
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
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Кочевник
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:50
Кочевник написав:
Як вийти без комісії з пакета Райф+? Окрім готівки.
СЭП. Странно, что тарифы вы не смотрели
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Vorlon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:38
Старію.
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Кочевник
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:01
Відправити СЕП з АТБ-картки(пакет без +) без комісії?
Переглядав тариф 3грн., але при оформленні казали, що без.
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Zochan
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:09
Zochan написав:Відправити СЕП з АТБ-картки(пакет без +) без комісії?
Переглядав тариф 3грн., але при оформленні казали, що без.
Тариф определяется пакетом, а не картой - потому 3 грн.
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Chicheva
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:02
anis написав:
Как оказалось 1% кешбека за пополнение только кредитного лимита дают
тоесть работает только если по карте есть задолженность?
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wtf
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:33
wtf написав: anis написав:
Как оказалось 1% кешбека за пополнение только кредитного лимита дают
тоесть работает только если по карте есть задолженность?
да
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Ромасик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:27
Ромасик написав: wtf написав: anis написав:
Как оказалось 1% кешбека за пополнение только кредитного лимита дают
тоесть работает только если по карте есть задолженность?
да
вот и разобрались...
странно, кажется, почти сразу об этом писали, а я забыл и еще заморачивался с получением (
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cohan
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:17
ВIВ написав: REA 1109 написав:
А страховка здесь есть, если да можно ли ее отключить?
Есть, отключить нельзя. Только гасить до конца месяца.
Гарячка говорит что именно на кредитке " 2 КБ " , страховки нету...хз ,верить ли...
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lincoln2
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:01
cohan написав: anis написав:
Как оказалось 1% кешбека за пополнение только кредитного лимита дают
тоесть работает только если по карте есть задолженность?
да
вот и разобрались...
странно, кажется, почти сразу об этом писали, а я забыл и еще заморачивался с получением (
я уже тоже хотел постараться раздобыть эту карту, а тут такая лага(((
только разве что кому нужно в последние 3 дня этого года 10% кеш бек (макс.500грн) за траты.
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Raymond
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