Ваащето по ВСЕМ кредиткам убрали страхи, полгода назад дето
И еще прикол. Обычно указывают РД 20 число, но на самом деле там 25е. Просто 5 дн. заложено запасных
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:41
Ваащето по ВСЕМ кредиткам убрали страхи, полгода назад дето
И еще прикол. Обычно указывают РД 20 число, но на самом деле там 25е. Просто 5 дн. заложено запасных
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