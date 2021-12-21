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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:41

  lincoln2 написав:
  ВIВ написав:
  REA 1109 написав:А страховка здесь есть, если да можно ли ее отключить?

Есть, отключить нельзя. Только гасить до конца месяца.


Гарячка говорит что именно на кредитке " 2 КБ " , страховки нету...хз ,верить ли...

Ваащето по ВСЕМ кредиткам убрали страхи, полгода назад дето :)
И еще прикол. Обычно указывают РД 20 число, но на самом деле там 25е. Просто 5 дн. заложено запасных :)
Amethyst
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  #<1 ... 841842843844
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