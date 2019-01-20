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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:22

  cohan написав:
  Flamingo написав:Если добавить карту в приложение "скануй и купуй" то будут ли применяться скидки предусмотренные ценниками с минус 5% для АТБ карт Вали при расчете через приложение или нет?


так а смысл? и так же можно оплатить и будет
туда Сиба 10% надо подвязывать

Благодарен за бессмысленный совет но все мы разные и если все 5 ньюшек имеющихся в моей обойме уже выбраны "под марусин поясок" (и проблем их выбрать полностью нету от слова вообще) то как вы думаете - смысл вязать АТБ-кард появляется? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:25

  VLADPn написав:
  cohan написав:
  Flamingo написав:Если добавить карту в приложение "скануй и купуй" то будут ли применяться скидки предусмотренные ценниками с минус 5% для АТБ карт Вали при расчете через приложение или нет?


так а смысл? и так же можно оплатить и будет
туда Сиба 10% надо подвязывать


вот вот. И учитывая акцию на 100 купи 20 забери будет 30% по итогу

А как бонусы из "скануй и купуй" отоваривать? Что-то я правила почитал и не понял - там в правилах какая-то ересь написано что 20 балов надо за 10 коп. менять на деньги или что-то подобное. Кто-то реально балы отоваривал? Какой алгоритм?
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 14:28

  Flamingo написав:Если добавить карту в приложение "скануй и купуй" то будут ли применяться скидки предусмотренные ценниками с минус 5% для АТБ карт Вали при расчете через приложение или нет?

Вопрос снят - АТБ кард это Виза, а значит в акции 20 балов за покупку на 100 грн. с оплатой через "скануй и купуй" не учавствует :(
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 14:33

Flamingo

Не надо там никаких 10 коп. Еще по летним акциям таким же проверял. Скупляетесь 5 раз на сумму от 100 грн. Будет у вас 100 бонусов и можно отоварить. Набрать товару на чуть меньше 100 грн (нельзя больше и доплатить -не пропустит). Выбираете оплату с бонусного счета. Остаток бонусов остается-например затоварились на 98.40 грн столько же спишет бонусов и останется 1.60 . Можно по карте 10 покупок то есть возможно на 200 сразу насобирать. Так оно работает в Запорожье по другим регионам не знаю.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 15:06

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Если добавить карту в приложение "скануй и купуй" то будут ли применяться скидки предусмотренные ценниками с минус 5% для АТБ карт Вали при расчете через приложение или нет?

Вопрос снят - АТБ кард это Виза, а значит в акции 20 балов за покупку на 100 грн. с оплатой через "скануй и купуй" не учавствует :(

это и спрашивалось :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:52

Re: Райффайзен Банк

По картці Фішбек для фізичної морди кредлім більше 10к можна отримати?
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:05

e-Підтримка

Комусь вдалося отримати цю 1000 через бабу Валю?
Схоже, що запустили тільки сьогодні. Сиджу вже хвилин 20 чекаю у моря погоди після вводу 13-значного коду від Дії.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:32

Re: Райффайзен Банк

vasyatko, у застосунку "Дія" обирається рахунок для зарахування і після треба чекати до 10-ти робочих днів.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:26

Re: Райффайзен Банк

Внимание!
Данный банк снижает кредитные лимиты до нуля при наличии долга по карте. В результате чего, на карте образуется неразрешённый овердрафт.
Кому нибудь приходило сообщение "Ваш кредитный лимит временно заблокирован"?
Kevin
 
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