Благодарен за бессмысленный совет но все мы разные и если все 5 ньюшек имеющихся в моей обойме уже выбраны "под марусин поясок" (и проблем их выбрать полностью нету от слова вообще) то как вы думаете - смысл вязать АТБ-кард появляется?
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Додано: Суб 25 гру, 2021 13:22
Благодарен за бессмысленный совет но все мы разные и если все 5 ньюшек имеющихся в моей обойме уже выбраны "под марусин поясок" (и проблем их выбрать полностью нету от слова вообще) то как вы думаете - смысл вязать АТБ-кард появляется?
Додано: Суб 25 гру, 2021 13:25
А как бонусы из "скануй и купуй" отоваривать? Что-то я правила почитал и не понял - там в правилах какая-то ересь написано что 20 балов надо за 10 коп. менять на деньги или что-то подобное. Кто-то реально балы отоваривал? Какой алгоритм?
Додано: Суб 25 гру, 2021 14:28
Вопрос снят - АТБ кард это Виза, а значит в акции 20 балов за покупку на 100 грн. с оплатой через "скануй и купуй" не учавствует
Додано: Суб 25 гру, 2021 14:33
Flamingo
Не надо там никаких 10 коп. Еще по летним акциям таким же проверял. Скупляетесь 5 раз на сумму от 100 грн. Будет у вас 100 бонусов и можно отоварить. Набрать товару на чуть меньше 100 грн (нельзя больше и доплатить -не пропустит). Выбираете оплату с бонусного счета. Остаток бонусов остается-например затоварились на 98.40 грн столько же спишет бонусов и останется 1.60 . Можно по карте 10 покупок то есть возможно на 200 сразу насобирать. Так оно работает в Запорожье по другим регионам не знаю.
Додано: Суб 25 гру, 2021 15:06
это и спрашивалось
Додано: Пон 27 гру, 2021 14:52
Re: Райффайзен Банк
По картці Фішбек для фізичної морди кредлім більше 10к можна отримати?
Додано: Сер 29 гру, 2021 19:05
e-Підтримка
Комусь вдалося отримати цю 1000 через бабу Валю?
Схоже, що запустили тільки сьогодні. Сиджу вже хвилин 20 чекаю у моря погоди після вводу 13-значного коду від Дії.
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:32
Re: Райффайзен Банк
vasyatko, у застосунку "Дія" обирається рахунок для зарахування і після треба чекати до 10-ти робочих днів.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:26
Re: Райффайзен Банк
Внимание!
Данный банк снижает кредитные лимиты до нуля при наличии долга по карте. В результате чего, на карте образуется неразрешённый овердрафт.
Кому нибудь приходило сообщение "Ваш кредитный лимит временно заблокирован"?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:36
Re: Райффайзен Банк
В мене заблокували гроші з дебетки і кинуло в мінус її, для мін платежу. Треба гасити дебетку в 0, щоб потім гроші поступили на кредитку. Відключити не можливо, напишіть їм чат, дадуть оперативно відповідь
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