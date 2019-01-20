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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47

Re: Райффайзен Банк

Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
посетитель
 
Повідомлень: 420
З нами з: 22.12.18
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  #<1 ... 843844845846
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