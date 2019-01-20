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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
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