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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47
Re: Райффайзен Банк
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:22
Для того, щоб його вказати, його треба спочатку мати. У мене є кілька поточних "столбових" з часів коли баба Валя гралася і давала на нові рахунки більшій %, але навряд вони для цього згодяться, окрім рахунку потрібна ще і віртуальна картка.
Вчора зробив кілька спроб, дарма пізно зрозумів, що краще це робити з компа, а не з телефону.
Вночі дійшов до моменту "обробки документів" яка була обіцяна за 10 хвилин. Але вона так і не закінчилася .
Мені не так та 1000 потрібна, як взагалі цікаво, чи хтось пройшов цей квест.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:25
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:29
Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
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