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Индекс страха

Индекс страха
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Авторський форум від експерта Фунтика: інвестування, аналіз ризиків, ринкова аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2013 11:10

Индекс страха

http://radikal.ru/fp/167d0570bb7e40b795d1e9c69c39b99e
Динаміка кількості дзвінків на безкоштовну телефонну лінію ФГВФО у 2011-2012 рр

http://radikal.ru/fp/989bf4adb9704c79923aa1d6ca10f51b

Наверное, более правильно было бы привязаться к количеству вкладчиков, но по ним нет достоверной информации.
Поэтому пришлось рисовать в зависимости от суммы вкладов.
Количество звонков с 5 (на млрд грн вкладов) выросло до 32.
Сам Фонд дает такое объяснение

Така активність пояснюється змінами у законодавстві щодо функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні; набуттям Фондом нових повноважень, пов’язаних з виведенням неплатоспроможних банків з ринку; повернення коштів за вкладами у банках з тимчасовою адміністрацією та банках, що ліквідуються; підвищення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами тощо.
Фунтик
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Балакучий аналітик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2014 14:51

occaddyFeelry
Мне еще нравится такое понятие, как уровень стресса. Это то, о чем предупреждают опытные инвесторы (вроде как Баффет) - не беритесь за инвестирование, если не сможете спокойно наблюдать за тем, как ваши деньги тю-тю..
если подумать, этот уровень преследует всю нашу жизнь - пока стресс незначительный, он двигает тебя вперед, как только достигает пика - опускаются руки. (эх, гори оно синим пламенем, типа) :shock:
aspazia
 
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2015 15:53

Re: Индекс страха

инетересно почитать
ktech
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2015 08:48

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Call Them -> they confirm your people satisfied... please maximum repost... its human life price
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:04

Re: Индекс страха

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