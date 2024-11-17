Индекс страха

Динаміка кількості дзвінків на безкоштовну телефонну лінію ФГВФО у 2011-2012 рр
Наверное, более правильно было бы привязаться к количеству вкладчиков, но по ним нет достоверной информации.
Поэтому пришлось рисовать в зависимости от суммы вкладов.
Количество звонков с 5 (на млрд грн вкладов) выросло до 32.
Сам Фонд дает такое объяснение
Така активність пояснюється змінами у законодавстві щодо функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні; набуттям Фондом нових повноважень, пов’язаних з виведенням неплатоспроможних банків з ринку; повернення коштів за вкладами у банках з тимчасовою адміністрацією та банках, що ліквідуються; підвищення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами тощо.