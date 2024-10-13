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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 лип, 2025 16:50
24589 написав: SAndriy1 написав:
ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.
яких просто банках? АБ Південний, ОТП?
ПУМБ, зараз Райф штурмую
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Додано: Сер 23 лип, 2025 00:54
SAndriy1 написав: 24589 написав: SAndriy1 написав:
ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.
яких просто банках? АБ Південний, ОТП?
ПУМБ, зараз Райф штурмую
шо. по тарифам ПУМБа? там якось дорого, ні? дистанційно можна, який мінімум?
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