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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 16:50

  24589 написав:
  SAndriy1 написав:ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.

яких просто банках? АБ Південний, ОТП?

ПУМБ, зараз Райф штурмую
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:54

  SAndriy1 написав:
  24589 написав:
  SAndriy1 написав:ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.

яких просто банках? АБ Південний, ОТП?

ПУМБ, зараз Райф штурмую

шо. по тарифам ПУМБа? там якось дорого, ні? дистанційно можна, який мінімум?
24589
 
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