Представники банків

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:06
izibank
Тема:izibank
Представник банку:izibank
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:59
MTB BANK
Тема: MTB BANK
Представник банку: МТБ БАНК
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:37
Приватбанк
Тема: Приватбанк
Представник банку: ПриватБанк
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Додано: Вів 09 бер, 2021 14:02
Банк Глобус
Тема: Банк Глобус
Представник: глобус банк
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Ірина_
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:30
SportbankТема: SportbankПредставник банку: sportbank
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12
Кредобанк
Тема: Кредобанк
Представник банку: Kredobank
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Ірина_
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:31
NEOBANK
Тема: NEOBANK
Представник банку: NEOBANK
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Додано: Сер 13 бер, 2024 12:56
Укрексiмбанк
Тема: Укрексiмбанк
Представник банку: Укрексiмбанк
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:43
Райффайзен Банк
Тема: Райффайзен Банк
Представник банку: RaifHelp
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