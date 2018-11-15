Faceless написав:

UA написав: Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится. Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.

UA написав: К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти. К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.

UA написав: Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.

Почему ипотека рабство, а аренда нет.

В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.

С ипотекой судьба предрешена Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.Почему ипотека рабство, а аренда нет.В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.С ипотекой судьба предрешена

Не мыслите штампами. Особенно про "утраивающиеся суммы".Кредит - это покупка времени за деньги. Целесообразно это или нет - ВСЕГДА субъективная оценка конкретного человека в конкретный момент времени.И опять таки, вы мыслите штампами.Шо ж такое, вы прямо одну за другой пишете какие-то стереотипы.Маневр остается всегда. Начиная от того, что недвигу в ипотеке можно сдать, заканчивая тем, что долг и залог можно переуступить.Разница с арендой в том, что при аренде вы платите за пользование чужим активом, но своим не располагаете, в случае ипотеки - вы платите за пользование чужими активами (финансовыми), но имеете другой в собственности. Через 10-15 лет в аренде вы как платили так и будете платить за пользование чужим активом, а через 10-15 лет ипотеки - уже не будете, при этом имя собственный