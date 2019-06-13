Додано: Вів 19 лис, 2019 16:01

Первый написав: шАПО навіщо тобі пояснювати, якщо Ти не розумієте базових речей. Якщо Ти за 60+ років їх не зрозуміли і пишете

shapo

"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.

Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "

Чекаємо доки такі Як Ти, ну сам розумієш.

Моісей 40 років водив по пустелі, якраз щоб декілька поколінь вимерло.

І Я тобі скажу що вже навіть моє покоління через одного розуміє чому не треба срать на ресепшені і чому не можна продати ліфт.

А по дітям бачу, що в них навіть таких думок не має.

шАПО, запамятай, більшість правильних речей робиться не тому що, якщо так не зробити, то посодють, розстріляють, руку відрубають, нагайкою по ребрах дадуть, а тому що цього хоче ЛЮДИНА.

Всім процвітання! шАПО навіщо тобі пояснювати, якщо Ти не розумієте базових речей. Якщо Ти за 60+ років їх не зрозуміли і пишетеshapo"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "Чекаємо доки такі Як Ти, ну сам розумієш.Моісей 40 років водив по пустелі, якраз щоб декілька поколінь вимерло.І Я тобі скажу що вже навіть моє покоління через одного розуміє чому не треба срать на ресепшені і чому не можна продати ліфт.А по дітям бачу, що в них навіть таких думок не має.шАПО, запамятай, більшість правильних речей робиться не тому що, якщо так не зробити, то посодють, розстріляють, руку відрубають, нагайкою по ребрах дадуть, а тому що цього хоче ЛЮДИНА.Всім процвітання!

Смени ник, ты повторяешься уже не в первый и даже не во второй раз.Большинство вещей в мире делается потому, что в нормальных странах есть социум и у социума есть мораль - то, чего нет в современной Украине благодаря пришедшим к власти бывшим комсомольцам-фарцам- криминалу на обломках совка.Более того,законодательство в нормальной стране выстроено подробно и так, что законопослушным быть выгодно.Мой родственник-рыбак живущий 4 года в Германии рассказывал как в Германии расписана процедура умерщвления пойманной рыбы если не хочешь нарваться на штрафы и изъятия разрешения а любительский вылов - это нечто.А здесь обсуждаются базовые вещи ЖКХ которые касаются абсолютно всех живущих в многоквартирных домах.И вместо того, чтобы честно признать, что за 28 лет ни хрена в этой сфере не сделано несмотря на 8 верховных рад, 3-х десятков правительств и уже 5-го президента ты продуцируешь поток сознания о какой-то морали которой в отличие от совка с его двойной моралью сейчас и близко в Украине нет.Что касается твоих ожиданий,то за оставшиеся 12 из 40 лет ты вместе с своими детьми можешь и не дождаться не только процветания Украины,но и вообще ее существования в нынешнем виде.