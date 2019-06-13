Первый написав:шАПО навіщо тобі пояснювати, якщо Ти не розумієте базових речей. Якщо Ти за 60+ років їх не зрозуміли і пишете
shapo
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
Чекаємо доки такі Як Ти, ну сам розумієш.
Моісей 40 років водив по пустелі, якраз щоб декілька поколінь вимерло.
І Я тобі скажу що вже навіть моє покоління через одного розуміє чому не треба срать на ресепшені і чому не можна продати ліфт.
А по дітям бачу, що в них навіть таких думок не має.
шАПО, запамятай, більшість правильних речей робиться не тому що, якщо так не зробити, то посодють, розстріляють, руку відрубають, нагайкою по ребрах дадуть, а тому що цього хоче ЛЮДИНА.
Всім процвітання!
Смени ник, ты повторяешься уже не в первый и даже не во второй раз.
Большинство вещей в мире делается потому, что в нормальных странах есть социум и у социума есть мораль - то, чего нет в современной Украине благодаря пришедшим к власти бывшим комсомольцам-фарцам- криминалу на обломках совка.
Более того,законодательство в нормальной стране выстроено подробно и так, что законопослушным быть выгодно.
Мой родственник-рыбак живущий 4 года в Германии рассказывал как в Германии расписана процедура умерщвления пойманной рыбы если не хочешь нарваться на штрафы и изъятия разрешения а любительский вылов - это нечто.
А здесь обсуждаются базовые вещи ЖКХ которые касаются абсолютно всех живущих в многоквартирных домах.
И вместо того, чтобы честно признать, что за 28 лет ни хрена в этой сфере не сделано несмотря на 8 верховных рад, 3-х десятков правительств и уже 5-го президента ты продуцируешь поток сознания о какой-то морали которой в отличие от совка с его двойной моралью сейчас и близко в Украине нет.
Что касается твоих ожиданий,то за оставшиеся 12 из 40 лет ты вместе с своими детьми можешь и не дождаться не только процветания Украины,но и вообще ее существования в нынешнем виде.