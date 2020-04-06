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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 08:16
Vadim V Сума завдатку 12000, оренда квартири 12000грн.
Замість знижки запропонував варіант 30% на період карантину зменшити тіло завдатку і перенести в рахунок оренди.(знижку і так і так довелось би давати )
Оплата за квітень вийшла 8400 від орендарів(12т-30%). На травень , якщо нічого в країні не зміниться , також зможемо з цими орендарями застосувати подібну схему.
Тіло завдатку зменшилось до 8400 зобов*язковим поверненням до попередніх значень протягом 2-3х місяців.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 08:18
dir лише 30% перекрилось завдатком, 70% було оплачено орендарями
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:01
Некоторые привыкли так гадить в интернетах, что очень удивляются как можно оставить какой-то контакт. По некоторым учеткам доходит до реальной паранойи, почему-то я не удивлен.
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