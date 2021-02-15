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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:05
Damien написав: Успіх написав:
- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку)
(яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн
.
Тут нужно применить понижающий коэффициент k=2.3
Чому?
Через перенасиченість ринку оренди?
- так, це мінус.
Але, рано, чи пізно закінчиться ковідокриза - а це однозначно + !
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:07
Успіх написав: flyman написав:
завтра Успіх з бані, тоді порахує львівські розклади
Що, скучаєш? )))
Якщо ти вивалив всі свої бетонопеніси(хоч я глибоко сумніваюсь на рахунок третього об'єкта) але нехай))
Так от, можеш порахувати і весь мій бетон))
- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку)
(яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн.
Тож, підключай сюди ще трьоху Болта(зняти гуртом/здати в роздріб) і рахуй профіти)))
Що таке євро-трьошка, і до чого тут взагалі "євро"?
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Faceless
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:34
Успіх написав: Damien написав: Успіх написав:
- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку)
(яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн
.
Тут нужно применить понижающий коэффициент k=2.3
Чому?
Насколько я понял, то смарт тут -https://lun.ua/uk/жк-ріел-сіті-львів
А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации)
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Damien
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