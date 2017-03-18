hume написав:

В центре сдал на 6% ниже,чем прошлой осенью. Однокомнатный новострой. Простой получился практически в полтора месяца, я давно таких простоев не имел вообще. Есть у меня квартира с такими простоями, но она немного неликвидная:трёшка в бизнес классе, так что ее не берём во внимание. Просмотры были, но вялые. По цене торговались, при этом все хотели сбить цену в 10%.В общем создалось впечатление, на основе своих же обьектов, что в спальниках сдается быстрее. Цена естественно пропорционально ниже. Не могу понять с чем это связано. При этом доходит до смешного, что в группах по аренде ПОХа цены аренды в районе Ривер стоуне, Севена, славутича, Заречного максимум на 20% предлагаются ниже, чем фк2, ФК, кардинал. А Ривер Стоун дороже, чем практически весь аналогичный центр. Само предложение по ПОХу просто безлимитно, порой не успеваешь даже рассмотреть некоторые объекты, не говоря о том, чтоб их потом найти. Жаль нет групп, чтоб отслеживать фактические цены аренды.Пока феномен ПОХа не даёт мне покоя, посмотрим, что будет при подтягивании в аренду других объектов этого района.Так же соглашусь, что смысла переплачивать за объект в центре под аренду не стоит (по сегодняшним ценам) Получить в аренде пропорционально цене покупки вряд ли выйдет. Возможно только в будущем из-за избыточного предложения на массивах.