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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 сер, 2021 01:40
hume написав:
В центре сдал на 6% ниже,чем прошлой осенью. Однокомнатный новострой. Простой получился практически в полтора месяца, я давно таких простоев не имел вообще. Есть у меня квартира с такими простоями, но она немного неликвидная:трёшка в бизнес классе, так что ее не берём во внимание. Просмотры были, но вялые. По цене торговались, при этом все хотели сбить цену в 10%.
В общем создалось впечатление, на основе своих же обьектов, что в спальниках сдается быстрее. Цена естественно пропорционально ниже. Не могу понять с чем это связано. При этом доходит до смешного, что в группах по аренде ПОХа цены аренды в районе Ривер стоуне, Севена, славутича, Заречного максимум на 20% предлагаются ниже, чем фк2, ФК, кардинал. А Ривер Стоун дороже, чем практически весь аналогичный центр. Само предложение по ПОХу просто безлимитно, порой не успеваешь даже рассмотреть некоторые объекты, не говоря о том, чтоб их потом найти. Жаль нет групп, чтоб отслеживать фактические цены аренды.
Пока феномен ПОХа не даёт мне покоя, посмотрим, что будет при подтягивании в аренду других объектов этого района.
Так же соглашусь, что смысла переплачивать за объект в центре под аренду не стоит (по сегодняшним ценам) Получить в аренде пропорционально цене покупки вряд ли выйдет. Возможно только в будущем из-за избыточного предложения на массивах.
Что Вас удивляет?
Много настроили и продолжают строить - избыток предложения.
Это Вы еще в традиционный несезон сдавали. А как в августе-сентябре 3 недели без просмотров?
Все самое интересное еще впереди
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Додано: Вів 03 сер, 2021 03:36
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Додано: Вів 03 сер, 2021 03:44
hume написав:
При этом заметил, что при разнице в цене в 20-30% в центре приходят такие странные личности, что, как минимум, делают тебе одолжение. Какие то непонятные запросы, как будто квартиру смотрят за 3 куе в месяц. Продолжающийся некоторое время кризис очень сильно возвысил некоторых "денежных" личностей (состоятельных исключительно по их мнению), и они продолжают думать,что арендуя квартиры в пределах 1куе они вправе требовать массаж от арендодателя. Мы настолько обнищали, что при аренде квартиры в новом доме, в центре города, в пределах 1 куе арендаторы приходят чуть ли не с райдером. Вот серьезно, до кризиса арендаторы объектов Овер 2-3 куе вели себя скромнее.
Поверьте, такие есть во всех сегментах.
Посылайте таких с ходу, ибо сядут на голову и свесят ноги.
Лучше дешевле сдать адекватному арендатору, чем вариации йцукена.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:52
airmax78 написав:
Сдвиг ценностей в мозгах. Может новые понаехи считают, что ПОХ это и есть Киев?
сдвиг ценностей но в другом направлении, Киев обесценился и перестал быть чем то сакральным, дорогим и недоступным.
stm написав:hume
Вам Виталиан ответил почему, практически цитата "мне новус, электросамокат и метро важнее всего остального"
Посмотрите на большинство арендаторов на ПОХе - точный портрет прям )))
ПОХ и новусы настроили и заселили до начала эры э/самокатов, ваш вывод в корне неверный. В Киеве дешевый проезд на метро, поэтому спальники возле станций для арендаторов экономически привлекательны.
Лично для меня центр Киева интересен погулять на выходных. Ни жить ни работать там я не хочу, как и на похе где концентрация людей и транспорта ещё выше, куда я вообще стараюсь не попадать.
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vitaliian
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Додано: Вів 03 сер, 2021 08:10
vitaliian написав:
В Киеве дешевый проезд на метро
так, це правда.
Проте найближчим часом він суттєво подорожчає.
Тому альтернативі електросамокату, як засобу добиратись з Єпенів на роботу і назад - немає! Особливо - взимку!
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