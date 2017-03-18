Додано: Сер 13 жов, 2021 17:15

Понятно. Значит покупка для себя. Тут форум не советчик.

Покупайте то, что нужно, а про ремонт и арендаторов думайте в последнюю очередь. Вплоть до того что купить на последние и закрыть или сдать за копейки, пока не накопите на ремонт.

Квартира, которая комфортная для жизни, и квартира, которая дает хорошую прибыль с аренды, это разные вещи.

Так же я бы не советовал делать сейчас ремонт с прицелом на будущее. Через 20 лет будут другие решения, материалы, может квартира не понадобится, может продастся. Сделайте что-то практичное под арендаторов, все равно через 20 лет мало что из того, что вы сегодня сделали, будет актуальным.