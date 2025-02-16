Господар Вельзевула написав:

UA написав: Вкинуть 120 и получать 1 куе?

На вторичке, в Киеве таких вариантов нет.

С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.

Вкинуть 120 и получать 1 куе?На вторичке, в Киеве таких вариантов нет.С учетом минимальной амортизации, селекции арендаторов, простоев и расходов при покупке нужно вкинуть под 200 чтобы стабильно иметь 1 куе.

Я наверное неправильно донес свою мысль. С вашего позволения продолжу.1- только новострой, спорить ни с кем не хочу, просто меня ломает вкидывать в то, у чего закончился срок эксплуатации.2- я написал 120+ ремонт. Опять же,спорить про ремонт глупо, сейчас начнут вспоминать плинтусы скрытого монтажа и все такое. Скажем так- даже в моем случае две хаты по 40 м2 итого получатся под 180, что и есть "под 200".3- еще упрощу- сколько стоит хата в доме,который сдан в эксплуатацию, голая коробка, которую можно сдавать за двацарик? У нас в Днепре я могу купить 50м2 в Барто (это типа очень крутой ЖК для нас) за 60 и выйти под 90 итого с моими возможностями- и сдавать ее за 23,это пример перед глазами.То есть по Днепру мой план "итого под 200" и штукарь на хлиб-вполне реален.Но я поставил на Днепре жирный крест-при любом развитии событий я тут гвоздя больше не забью, а вот Киев кажется более перспективным.Реален ли план в Киеве ""итого под 200- выхлопа 40 в месяц?"