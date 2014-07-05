Туристическая страховка к банковской карте

Хотелось бы узнать опыт использования туристических страховок к карте.
Ранее пользовался такой в Укрсиббанке, но в связи с закрытием АД+ ищу замену.
Посмотрел на такую услугу в Эксимбанке. Очень много минусов. Работают с Чартис, у которого свой ассистанс - Тревелгуард. Реально не оказывают помощь при болезнях. Клиент должен сам оплатить больничные услуги (а за границей это может быть несколько тысяч долларов), а дальше в Украине будут рассматривать документы, и может быть возмесят расходы - это очень неудобно и ненадежно.
Может кто-то реально пользовался другими страховками к бансковским картам?