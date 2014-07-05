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Туристическая страховка к банковской карте
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2013 12:03

Туристическая страховка к банковской карте

Хотелось бы узнать опыт использования туристических страховок к карте.
Ранее пользовался такой в Укрсиббанке, но в связи с закрытием АД+ ищу замену.
Посмотрел на такую услугу в Эксимбанке. Очень много минусов. Работают с Чартис, у которого свой ассистанс - Тревелгуард. Реально не оказывают помощь при болезнях. Клиент должен сам оплатить больничные услуги (а за границей это может быть несколько тысяч долларов), а дальше в Украине будут рассматривать документы, и может быть возмесят расходы - это очень неудобно и ненадежно.
Может кто-то реально пользовался другими страховками к бансковским картам?
kiev-city
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2013 13:34

kiev-city, есть страховка у Укрсоца при открытии карты статуса Голд и выше. Стоимость страховки включена в стоимость карты. Голд - 800, Платинум - 2200.
colonel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2013 13:52

  colonel написав: Голд - 800, Платинум - 2200.

На сайте нет информации ни кто страхует, ни условий страхования - тупо и дорого.
В Альфе страховку дают даже к электронам и там она стоит существенно дешевле, при этом ассистанс Корис - общепризнанный и поддержка по всему миру. Пока думаю над этим вариантом.
В ПУМБе также страхуют ГОЛД и ПЛАТИНУМ - тоже дешевле, чем у вас, но их страховая не внушает доверия.
В Укрсибе тоже голд и платинум страхуют - намного дешевле, чем у вас. :( Как не пытался я уйти от Укрсиба, видать, придется продолжать сотрудничать с ними.
kiev-city
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2016 12:31

В каком банке на сегодня открывают страховки к карте на выезд за рубеж по оптимальным ценам?
Знаю только про укрексимбанк.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 08:50

Re: Туристическая страховка к банковской карте

Подниму вопрос. Интересует годовой туристический assistance от солидной конторы, т.е. чтобы не документы и чеки собирать, а они самостоятельно определили поставщика мед. услуги и платили бы ему.
detec
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 21:05

detec Раньше УкрЭксим продавал отличные страховки АИГ. Сейчас они уже продают Арсенал )) с ними еще не сталкивался
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:58

Re: Туристическая страховка к банковской карте

Приват продает свою байду. Правда, в деле не пробовал, к счастью, как они возмещают.
Mavr
 
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