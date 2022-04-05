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Finance.ua: Зеленая карта и
другие: какая страховка...

Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:05

  starrdal888 написав:Здравствуйте.
Хочу поехать в Украину ( Одесса ) не неделю. Нахожусь сейчас в Болгарии, авто регистрировано Швеция, я с женой шведы. Как купить и что на границе Украины, поеду конечно через Румынию.
Спасибо. Слава Украине.
Rgds. Walter Starrdal. e- mail : starrdalwalter@yahoo.se



Добрий день, шановний користувач.
Вам необхідно оформити поліс Автоцивілки для авто на іноземній реєстрації, напишіть свій контактний номер (можна на пошту moderator@mail.finance.ua), з Вами зв'яжеться менеджер.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:47

Добрый вечір. Раніше, при перетині кордону буда необхідна зелена картка в роздрукованному виді на папері, чи потрібна вона зараз, чи достатньо тільки мати електронну?
bountymb91
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:34

скажіть будь ласка якщо виїжджаєш з окупованої території через кордон росія-Латвія, чи потрібна зелена картка? прям зараз тато на кордоні і не знає що робити. Допоможіть
daria200077
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:36

  bountymb91 написав:Добрый вечір. Раніше, при перетині кордону буда необхідна зелена картка в роздрукованному виді на папері, чи потрібна вона зараз, чи достатньо тільки мати електронну?

Добрий день.
Так, поліс зараз потрібно друкувати на папері при перетині кордону.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:37

  daria200077 написав:скажіть будь ласка якщо виїжджаєш з окупованої території через кордон росія-Латвія, чи потрібна зелена картка? прям зараз тато на кордоні і не знає що робити. Допоможіть

Добрий день.
Можемо оформити лише на країни Європи, тобто в Латвії буде діяти поліс, а в Росії не буде. Дата початку дії полісу страхування - завжди наступний день після дня оформлення.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:40

Доброго дня,якщо я їду на рік за кордон на власній машині то мені треба зелену карту оформляти на цілий рік чи як?
woghust
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:14

  woghust написав:Доброго дня,якщо я їду на рік за кордон на власній машині то мені треба зелену карту оформляти на цілий рік чи як?

Добрий день, шановний користувач.
Для виїзду закордон обов'язково має бути зелена карта. Якщо Ви плануєте протягом року їздити по Європі, тоді карта має бути річна. На легкове авто її вартість 8333 грн, покриття вся Європа.
Якщо є сумніви щодо користування авто протягом року - можна оформити, наприклад, на 3 місяці (3600 грн), а при потребі продовжити поліс у нас вже із Європи.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:51

Виїзжаю з Фінляндії до Італії з українським беометричним паспортом з туристичною метою. Чи потрібно оформлювати страховий поліс і якщо так то як це контролюється при прибутті у Італію в аеропорту?
sonya09chugay
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:08

  sonya09chugay написав:Виїзжаю з Фінляндії до Італії з українським беометричним паспортом з туристичною метою. Чи потрібно оформлювати страховий поліс і якщо так то як це контролюється при прибутті у Італію в аеропорту?

Добрий день, шановний користувач.
Вам необхідно оформлювати поліс медичного страхування. Можете зробити це у нас на сайті, звернувши увагу на ті страхові компанії, в яких можливо оформити поліс будучи вже за кордоном (у нас на сторінці видачі продуктів наявні позначки від яких СК можна оформити поліс). Страхові поліси можуть перевіряти в аеропорту як при посадці, так і по факту прибуття.

З повагою,
Ірина_
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  #<12
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