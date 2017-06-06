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Ціна землі під забудову у Західній Україні
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:09
tobias написав:
Великі ділянки 1-2 га продаються під забудову?
Олігархи місцеві зараз активно скупляють землю,яку бездумно виділила влада для учвсників АТО. Краще би $ дали їм.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:17
Ethereum написав: tobias написав:
Великі ділянки 1-2 га продаються під забудову?
Олігархи місцеві зараз активно скупляють землю,яку бездумно виділила влада для учвсників АТО. Краще би $ дали їм.
Земля виділена - кому треба , кому ні ( переважно - ні ) . Тому і продають . Інша справа - що занедорого переважно ... І навіть не всі оформлюють на себе виділене - так воно і десь там "пропадає" ...
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