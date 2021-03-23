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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5582558355845585

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:41

Діджеї, які фінанс викотили звітність за 2020 рік.
Навіть від аудконтори з Хмельницького є цидула.
Ше ПРавник підписав...до свого відходу в тінь.
Контора розрослась до 10 чоловік.
Живуть в основному на подачках від дружніх колекторських контор.
Найбільше позичила Довіра та Гарантія - 47,630 млн , яку лишили ліцензії і яка не подає звітності.
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /38750239/
Ця https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /39493634/ позичила
5,4 млн
Ця https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /43301579/
позичила 15,850 млн
Ця https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42373967/
надала без прОцентів 7,840 млн
Ця https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42641253/
надала безвідсоткову позику 9,061 млн
Ще якийсь імярек безвозмедно вкинув в контору 5 млн, 4 з яких успішно проїли а 1 лишився. Ось так і намалювали прибуток.
А хто з кредобравців Михалича підставив плече Діджеям Фінансам, заніс в їх котел гривню, є тут такі? :)
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:15

Тут https://reyestr.court.gov.ua/Review/96658253
з Діджеями фінанс судять в місцевому суді.
Виглядає шо заплатили Фагору через Платину і Кредо.
Спостерігаємо.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:37

Что-то диджеи расслабились. За 10 дней разок звонили.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:31

  Ratatui написав:Что-то диджеи расслабились. За 10 дней разок звонили.

Накаркаєте. :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:53

На фейсбуці намалювалась жіночка яка проплатила Діджеям по кредиту Михалича і Діджеї їй довідку виписали, що боргу немає.
Як виявилось вона потроху платила всі ці роки, так розумію в Фонд, лишилось близько 2000 грн. Ось їх і заплатила Діджеям.
Є і такі випадки...життя багатогранне.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:40

  Квесторе_поверніться написав:На фейсбуці намалювалась жіночка яка проплатила Діджеям по кредиту Михалича і Діджеї їй довідку виписали, що боргу немає.
Як виявилось вона потроху платила всі ці роки, так розумію в Фонд, лишилось близько 2000 грн. Ось їх і заплатила Діджеям.
Є і такі випадки...життя багатогранне.


Может то засланная дамочка?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:Может то засланная дамочка?

Ні, перевірено з декількох джерел.
В Суді вона не змогла б застосувати загальну позивну давність.
Квесторе_поверніться
 
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