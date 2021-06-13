Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:27
Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:37
А покажіть де відсутність договору з Михаличем використано в рішеннях Суду?
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