Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:27
Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:37
А покажіть де відсутність договору з Михаличем використано в рішеннях Суду?
Додано: Вів 21 гру, 2021 19:34
Кто им доктор что не использовали? Вы видели что б кто то просил затребовать оригиналы? Не знаю, может думали что договора есть и боялись опростоволосится. Вы подумайте сами. Как можно за что то требовать долг где нет вашей мокрой подписи? Да есть варианты где договора были заключены в устной форме, там такое сякое, свидетели и т.п. и то как правило такие предъявы не имеют перспективы в суде. А здесь... Если есть здесь юристы пусть расскажут.
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