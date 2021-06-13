МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:27
Квесторе_поверніться написав: otg написав:
Отсутствие договора это единственное что им не даёт вас поиметь.
Позивна давність. ні?
Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
otg
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:37
otg написав: Квесторе_поверніться написав: otg написав:
Отсутствие договора это единственное что им не даёт вас поиметь.
Позивна давність. ні?
Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
А покажіть де відсутність договору з Михаличем використано в рішеннях Суду?
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:34
Квесторе_поверніться написав:
А покажіть де відсутність договору з Михаличем використано в рішеннях Суду?
Кто им доктор что не использовали? Вы видели что б кто то просил затребовать оригиналы? Не знаю, может думали что договора есть и боялись опростоволосится. Вы подумайте сами. Как можно за что то требовать долг где нет вашей мокрой подписи? Да есть варианты где договора были заключены в устной форме, там такое сякое, свидетели и т.п. и то как правило такие предъявы не имеют перспективы в суде. А здесь...
Если есть здесь юристы пусть расскажут.
https://i.factor.ua/law-344/section-123 ... 017-10-03/
otg
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:05
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:18
За договором Михалича без виклику сторін заочно Діджеї виграли
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101841682
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:29
Таких є багато : Діджі Фінанс - Дорі фінанс - грисюк - виконавчий напис
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101963689
м
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:31
там написано ОТР. И 5 лямов
Ромасик
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:04
Ромасик написав:
там написано ОТР. И 5 лямов
Так, не те посилання. А зараз вже боюсь не знвйду.
Квесторе_поверніться
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