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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5615561656175618>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:27

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Отсутствие договора это единственное что им не даёт вас поиметь.

Позивна давність. ні?
Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:37

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Отсутствие договора это единственное что им не даёт вас поиметь.

Позивна давність. ні?
Можно играть на этом, но здесь такое, сякое. Вы же читали решения судов. Где то что то можно отбить хоть частично, где то суды не идут на это. Вот отсутствие договора это железобетонно.

А покажіть де відсутність договору з Михаличем використано в рішеннях Суду?
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:34

  Квесторе_поверніться написав:А покажіть де відсутність договору з Михаличем використано в рішеннях Суду?
Кто им доктор что не использовали? Вы видели что б кто то просил затребовать оригиналы? Не знаю, может думали что договора есть и боялись опростоволосится. Вы подумайте сами. Как можно за что то требовать долг где нет вашей мокрой подписи? Да есть варианты где договора были заключены в устной форме, там такое сякое, свидетели и т.п. и то как правило такие предъявы не имеют перспективы в суде. А здесь... :) Если есть здесь юристы пусть расскажут.
https://i.factor.ua/law-344/section-123 ... 017-10-03/
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:05

В першій інстанції Діджеї зірвали куш
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101841682
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:18

За договором Михалича без виклику сторін заочно Діджеї виграли
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101841682
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:29

Таких є багато : Діджі Фінанс - Дорі фінанс - грисюк - виконавчий напис
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101963689м
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:31

  Квесторе_поверніться написав:За договором Михалича без виклику сторін заочно Діджеї виграли
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101841682

там написано ОТР. И 5 лямов
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:04

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:За договором Михалича без виклику сторін заочно Діджеї виграли
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101841682

там написано ОТР. И 5 лямов

Так, не те посилання. А зараз вже боюсь не знвйду. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:12

Диджеи продали портфель (или часть) финансово-правовой группе Лекс. едрпоу44371579
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16

  demichh написав:Диджеи продали портфель (или часть) финансово-правовой группе Лекс. едрпоу44371579

Чоо, пришло заказным? 8)
Amethyst
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