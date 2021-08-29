|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:23
Да, решили потратися на укрпрчту. С чего это, оригиналов документов же у них так и нету.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2685
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8983
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 січ, 2022 00:16
Ромасик написав:
прислали смс, что в ПВБКІ подали инфу. И таки подали
да, в ПВБКИ насрали.
В УБКИ - нет.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38286
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6093 раз.
-
- Профіль
-
9
5
1
1
1
2
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:08
IMPRINTER написав: Ромасик написав:
прислали смс, что в ПВБКІ подали инфу. И таки подали
да, в ПВБКИ насрали.
В УБКИ - нет.
в УБКИ у меня висит еще старое. Хоть и не считается просрочкой, но рейтинг мусорный со времен внесения.
а в МБКИ - старое висит как просрочка.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 964 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|30872
|8327185
|
|
|48473
|24866923
|
Чет 09 гру, 2021 21:14
Aps
|
|2310
|349343
|
|