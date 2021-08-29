Додано: Пон 17 січ, 2022 15:46

У меня и коллеги с бывшей работы (дернул черт втравить его в кредитку Михи) зависли суммы до 5к, но сейчас требуют в 3 раза больше. При чем, его долг продан Лексу, а мой Авансару. Так вот Лекс прислал уведомление Укрпочтой, а Авансар СМС-кой... Лекс пишет настроен решительно - суд, запрет на выезд за границу и т.п.[/quote]доки были у фагора в 2016 году. в убки у меня висит что все пучком - с фагором кредит закрыт. пришлось заплатить. а после него уже 5 раз наверное перепродают-наезжают. самая убедительная была фонд гарантування вкладив. все жду суда каждый понедельник. я военнослужащий был на тот момент. и соответственно все их % скасовуються. купил телефон и всех в спам добавляю. тишина уже полгода