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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5615561656175618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:23

Да, решили потратися на укрпрчту. С чего это, оригиналов документов же у них так и нету.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:30

  Amethyst написав:
  demichh написав:Диджеи продали портфель (или часть) финансово-правовой группе Лекс. едрпоу44371579

Чоо, пришло заказным? 8)


Вместе с открыткой.

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WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 00:16

  Ромасик написав:прислали смс, что в ПВБКІ подали инфу. И таки подали :roll:


да, в ПВБКИ насрали.
В УБКИ - нет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:08

  IMPRINTER написав:
  Ромасик написав:прислали смс, что в ПВБКІ подали инфу. И таки подали :roll:


да, в ПВБКИ насрали.
В УБКИ - нет.

в УБКИ у меня висит еще старое. Хоть и не считается просрочкой, но рейтинг мусорный со времен внесения.

а в МБКИ - старое висит как просрочка.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 17:05

  Ромасик написав:
  IMPRINTER написав:
  Ромасик написав:прислали смс, что в ПВБКІ подали инфу. И таки подали :roll:


да, в ПВБКИ насрали.
В УБКИ - нет.

в УБКИ у меня висит еще старое. Хоть и не считается просрочкой, но рейтинг мусорный со времен внесения.

а в МБКИ - старое висит как просрочка.


покойники плохо убирают говно за собой, либо не во всех бюро отражаются ... у меня, например, кредитки Траста до сих пор светятся в ПВБКИ как открытые договоры, а в УБКИ - как закрытые ... по Михалычу в ПВБКИ - висит как закрытый (при чем указано - закрытие договора в связи с его продажей), а в УБКИ он на действующий на Михалыче, но без просрочки.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:17

  demichh написав:Да, решили потратися на укрпрчту. С чего это, оригиналов документов же у них так и нету.

А может таки есть? Иначе какой смысл тратиться?

У меня и коллеги с бывшей работы (дернул черт втравить его в кредитку Михи) зависли суммы до 5к, но сейчас требуют в 3 раза больше. При чем, его долг продан Лексу, а мой Авансару. Так вот Лекс прислал уведомление Укрпочтой, а Авансар СМС-кой... Лекс пишет настроен решительно - суд, запрет на выезд за границу и т.п.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:46

У меня и коллеги с бывшей работы (дернул черт втравить его в кредитку Михи) зависли суммы до 5к, но сейчас требуют в 3 раза больше. При чем, его долг продан Лексу, а мой Авансару. Так вот Лекс прислал уведомление Укрпочтой, а Авансар СМС-кой... Лекс пишет настроен решительно - суд, запрет на выезд за границу и т.п.[/quote]
доки были у фагора в 2016 году. в убки у меня висит что все пучком - с фагором кредит закрыт. пришлось заплатить. а после него уже 5 раз наверное перепродают-наезжают. самая убедительная была фонд гарантування вкладив. все жду суда каждый понедельник. я военнослужащий был на тот момент. и соответственно все их % скасовуються. купил телефон и всех в спам добавляю. тишина уже полгода :D
nechmo
 
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