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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:23
Да, решили потратися на укрпрчту. С чего это, оригиналов документов же у них так и нету.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:30
Додано: Нед 02 січ, 2022 00:16
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:08
Додано: Нед 02 січ, 2022 17:05
покойники плохо убирают говно за собой, либо не во всех бюро отражаются ... у меня, например, кредитки Траста до сих пор светятся в ПВБКИ как открытые договоры, а в УБКИ - как закрытые ... по Михалычу в ПВБКИ - висит как закрытый (при чем указано - закрытие договора в связи с его продажей), а в УБКИ он на действующий на Михалыче, но без просрочки.
Додано: Пон 17 січ, 2022 12:17
А может таки есть? Иначе какой смысл тратиться?
У меня и коллеги с бывшей работы (дернул черт втравить его в кредитку Михи) зависли суммы до 5к, но сейчас требуют в 3 раза больше. При чем, его долг продан Лексу, а мой Авансару. Так вот Лекс прислал уведомление Укрпочтой, а Авансар СМС-кой... Лекс пишет настроен решительно - суд, запрет на выезд за границу и т.п.
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:46
У меня и коллеги с бывшей работы (дернул черт втравить его в кредитку Михи) зависли суммы до 5к, но сейчас требуют в 3 раза больше. При чем, его долг продан Лексу, а мой Авансару. Так вот Лекс прислал уведомление Укрпочтой, а Авансар СМС-кой... Лекс пишет настроен решительно - суд, запрет на выезд за границу и т.п.[/quote]
доки были у фагора в 2016 году. в убки у меня висит что все пучком - с фагором кредит закрыт. пришлось заплатить. а после него уже 5 раз наверное перепродают-наезжают. самая убедительная была фонд гарантування вкладив. все жду суда каждый понедельник. я военнослужащий был на тот момент. и соответственно все их % скасовуються. купил телефон и всех в спам добавляю. тишина уже полгода
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