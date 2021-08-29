Мой продан Авансару, а доставали перед этим только Диджеи. Где-то осенью последнее их сообщение было типа - или плати, или продадим твой долг...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:07
Мой продан Авансару, а доставали перед этим только Диджеи. Где-то осенью последнее их сообщение было типа - или плати, или продадим твой долг...
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:14
Зачем? Если у тех, кто заплатил банку, проблем нет. Или есть?
Фагор последний раз звонил года три назад. Справка от банка есть. Закон на мой стороне. Кредитная история отличная - что ещё надо?
Никакой процентный навар не стоил всего того геммороя, что многие испытывают...
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:56
patrikk
да авансар похожу на два фронта работает ... он купил кредитный портфель у обьоих ... покупая у фагора он по сути купил договоры, а покупая у диджеев он купил легальный статус по ним требовать ) ах да авансар, ах да сукин сын )
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:59
все зависит от суммы долга, т.к. гасить большую сумму не буудучи на 100% уверенным, что ты реально ее гасишь - это тоже риск, на мелкой сумме можно заплатить двоим и не париться, если уже так произошло (я по итогу так и поступал, ибо долг был 2 к) - теперь на руках две справки от Фагора и Диджеев ... сначала ведь свирепствовал Фагор, срал в Бюро, но до ИНН, по моему, Фагор не доводил, - потом уже Диджеи начали ... поэтому тут у каждого решение имеет индивидуальные особенности.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 01 лют, 2022 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 лют, 2022 15:03
Додано: Вів 01 лют, 2022 21:47
А где то всплыли оригиналы договоров? С чего такие выводы?
Додано: Вів 01 лют, 2022 22:31
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Авансар отбивается на раз-два. Неприятно то, что все это отнимает время и нервы. В период судового разбирательства, Авансар дважды не отвечал на уведомления из суда и тем более не выразил никакого протеста. Так что платить им вообще не стоит, никаких выписок с банка, установленных законом они представить не могут от слова "вообще никак". Оригиналов договоров там тоже нет, а даже если и есть - доказать сумму долга без документов бухгалтерии - нереально.
Наша епопея закончена и решение суда вступило в законную силу.
Додано: Вів 01 лют, 2022 22:34
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:29
Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
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