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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5617561856195620

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:07

  IMPRINTER написав:
  patrikk написав:Мордокнига пестрит свежими случаями ИНН от Лекса и Авансара, и блокировкой счетов исполнительной службой.


Лекс - это перепрродажа от Диджеев, а Авансар - перепродажа от Фагора? ) неплохо )
В общем в итоге надо платить дважды таки :mrgreen:

Мой продан Авансару, а доставали перед этим только Диджеи. Где-то осенью последнее их сообщение было типа - или плати, или продадим твой долг...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:14

  IMPRINTER написав:В общем в итоге надо платить дважды таки :mrgreen:

Зачем? Если у тех, кто заплатил банку, проблем нет. Или есть?

Фагор последний раз звонил года три назад. Справка от банка есть. Закон на мой стороне. Кредитная история отличная - что ещё надо? :)

Никакой процентный навар не стоил всего того геммороя, что многие испытывают...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:56

patrikk
да авансар похожу на два фронта работает ... он купил кредитный портфель у обьоих ... покупая у фагора он по сути купил договоры, а покупая у диджеев он купил легальный статус по ним требовать ) ах да авансар, ах да сукин сын )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:59

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:
Никакой процентный навар не стоил всего того геммороя, что многие испытывают...


все зависит от суммы долга, т.к. гасить большую сумму не буудучи на 100% уверенным, что ты реально ее гасишь - это тоже риск, на мелкой сумме можно заплатить двоим и не париться, если уже так произошло (я по итогу так и поступал, ибо долг был 2 к) - теперь на руках две справки от Фагора и Диджеев ... сначала ведь свирепствовал Фагор, срал в Бюро, но до ИНН, по моему, Фагор не доводил, - потом уже Диджеи начали ... поэтому тут у каждого решение имеет индивидуальные особенности.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 01 лют, 2022 15:04, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:00

IMPRINTER
Ну у меня было 6 тысяч примерно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:03

  Vorlon написав:IMPRINTER
Ну у меня было 6 тысяч примерно...


ну 6 к - это минимальная з/п - это фигня, эта сумма никак не повлияло бы ни на что, неприятно но не смертельно.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 21:47

  IMPRINTER написав:patrikk
да авансар похожу на два фронта работает ... он купил кредитный портфель у обьоих ... покупая у фагора он по сути купил договоры, а покупая у диджеев он купил легальный статус по ним требовать ) ах да авансар, ах да сукин сын )
А где то всплыли оригиналы договоров? С чего такие выводы?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 22:31

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Авансар отбивается на раз-два. Неприятно то, что все это отнимает время и нервы. В период судового разбирательства, Авансар дважды не отвечал на уведомления из суда и тем более не выразил никакого протеста. Так что платить им вообще не стоит, никаких выписок с банка, установленных законом они представить не могут от слова "вообще никак". Оригиналов договоров там тоже нет, а даже если и есть - доказать сумму долга без документов бухгалтерии - нереально.
Наша епопея закончена и решение суда вступило в законную силу.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101966845
purgen
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 22:34

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  purgen написав:Наша епопея закончена и решение суда вступило в законную силу.

Поздравляю.
И сколько времени длилась эта эпопея и сколько вам она стоила(в %% от долга, нарисованого пондом, в т.ч. адвокат)?
Авансар уже с вами расплатился? :wink:
И в случае перепродажи долга когда вы ждете нового ИНН? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:29

Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
demichh
 
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