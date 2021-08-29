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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 06 лют, 2022 10:04
demichh написав:
Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
А конкретнее через какого нотариуса оформляют? Такая инфа есть?
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otg
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:40
otg написав: demichh написав:
Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
А конкретнее через какого нотариуса оформляют? Такая инфа есть?
Есть. Золотих О.
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zokibada
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