Додано: Сер 09 лют, 2022 19:37

Amethyst написав: purgen написав: Наша епопея закончена и решение суда вступило в законную силу. Наша епопея закончена и решение суда вступило в законную силу.

Поздравляю.

И сколько времени длилась эта эпопея и сколько вам она стоила(в %% от долга, нарисованого пондом, в т.ч. адвокат)?

Авансар уже с вами расплатился?

И в случае перепродажи долга когда вы ждете нового ИНН? Поздравляю.И сколько времени длилась эта эпопея и сколько вам она стоила(в %% от долга, нарисованого пондом, в т.ч. адвокат)?Авансар уже с вами расплатился?И в случае перепродажи долга когда вы ждете нового ИНН?

Эпопея длилась с 4 октября, с момента вынесения ИП и до 16 декабря плюс месяц на вступление решения суда в законную силу. Могло все быть быстрее, но на начало октября пришлись праздники и при первой подаче заявления в суд, один документ не приложили и поэтому затянулось все на полторы недели из-за праздников. Параллельно с нами подавались еще люди, в эти же даты, у них все решилось на месяц быстрее.На счет затрат - сами все сделали, затраты чисто на кофе-брейки и бензин. Судовые сборы понятно назад еще не получил, но и не оставим пока это так просто, будем подавать на Авансар)Понд нарисовал 75 000грн + 10% исполнитель запросил. По ссылке все цифры есть, в решении суда. Так что это стоило того.Ждем ли мы нового ИНН? Возможно, пока имеем решение суда с запретом на три месяца наложения ИП по сему делу. Кроме того подготовились к следующему ИНН - заявление готово, только заменить данные, поснимали с себя все движимое имущество, знаем какие банки сразу блокируют карточки, это Приватбанк, Универсалбанк и еще несколько банков, то есть денежку держим на карточке только для оперативных трат а еще лучще - пользуемся карточками родственников). Ну и само собой к процедуре готовы.Но есть у меня ощущение, что таких как мы, они вычеркивают из списка и продолжают "бомбить лоха". Поживем увидим.