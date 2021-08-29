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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5619562056215622

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:37

  Amethyst написав:
  purgen написав:Наша епопея закончена и решение суда вступило в законную силу.

Поздравляю.
И сколько времени длилась эта эпопея и сколько вам она стоила(в %% от долга, нарисованого пондом, в т.ч. адвокат)?
Авансар уже с вами расплатился? :wink:
И в случае перепродажи долга когда вы ждете нового ИНН? :mrgreen:

Эпопея длилась с 4 октября, с момента вынесения ИП и до 16 декабря плюс месяц на вступление решения суда в законную силу. Могло все быть быстрее, но на начало октября пришлись праздники и при первой подаче заявления в суд, один документ не приложили и поэтому затянулось все на полторы недели из-за праздников. Параллельно с нами подавались еще люди, в эти же даты, у них все решилось на месяц быстрее.
На счет затрат - сами все сделали, затраты чисто на кофе-брейки и бензин. Судовые сборы понятно назад еще не получил, но и не оставим пока это так просто, будем подавать на Авансар)
Понд нарисовал 75 000грн + 10% исполнитель запросил. По ссылке все цифры есть, в решении суда. Так что это стоило того.
Ждем ли мы нового ИНН? Возможно, пока имеем решение суда с запретом на три месяца наложения ИП по сему делу. Кроме того подготовились к следующему ИНН - заявление готово, только заменить данные, поснимали с себя все движимое имущество, знаем какие банки сразу блокируют карточки, это Приватбанк, Универсалбанк и еще несколько банков, то есть денежку держим на карточке только для оперативных трат а еще лучще - пользуемся карточками родственников). Ну и само собой к процедуре готовы.
Но есть у меня ощущение, что таких как мы, они вычеркивают из списка и продолжают "бомбить лоха". Поживем увидим.
purgen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:39

Кабмін розблокував рахунки боржників

З багатьох заарештованих рахунків українських боржників найближчим часом має бути знято блокування, що дозволить людям здійснювати платежі в умовах воєнного часу.

Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень, а таких боржників, за оцінкою Опендатабота, більшість.

Якщо ваш рахунок ще не розблокували — звертайтеся до державної виконавчої служби.

Розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/unlocking-bank-account
Amethyst
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