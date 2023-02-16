Мені теж чотко по середах дзвонили грудень-січень. обіцяли після закінчення війни картки заблокувати. я так розумію кінець-початок року - треба хоч шось їм зняти. може на 23 ріх і не сплатили державі за діяльність коллекторську
Ratatui написав:Умерла тема. Интересно было следить .
Живет тема. Мне почти год (с февраля по декабрь 22 г.) суд сносил ИНН. Решение только в январе появилось. Теперь исполнительный лист получить на компенсацию затрат. А к тому времени: да не оскудеет счет Лекса. Но из реестра должников убрали.
Ratatui написав:Умерла тема. Интересно было следить .
Живет тема. Мне почти год (с февраля по декабрь 22 г.) суд сносил ИНН. Решение только в январе появилось. Теперь исполнительный лист получить на компенсацию затрат. А к тому времени: да не оскудеет счет Лекса. Но из реестра должников убрали.
І ще буде довго жити! Недавно Андрущак у фейсбуці повідомив, що Діджеї таки почали звертатись до суду із позовами на "позичальників", та виклав їх списки. Цікаво з чим вони звертаються, невже з оригіналами договорів?